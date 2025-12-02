Ballando con le stelle, Barbara D’Urso in ospedale per il problema alla spalla. Sui social la foto del referto: ritiro all’orizzonte?

Dovrà indossare un tutore per 7 giorni e seguire una terapia. Barbara D’Urso pubblica sui suoi social il referto dell’ospedale Sant’Andrea di Roma dove ha effettuato una visita ortopedica di controllo. Un passaggio necessario dopo il problema alla spalla sinistra – che i medici chiamano “evento traumatico distrattivo spalla sinistra su precedente patologia infiammatoria con borsite” – esploso durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice ha avvertito dolore alla fine del freestyle con Pasquale La Rocca, manifestando il disagio indicando la parte interessata.

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, D’Urso aveva spiegato: “Io non mi arrendo mai, questa cosa alla spalla ce l’ho già da 20 giorni, sono andata avanti. Ieri sera è stato complicato, mi sono fatta male veramente“.

L’infortunio è, infatti, arrivato durante gli allenamenti ed è stato tenuto a bada, almeno fino a sabato. Così si è resa necessaria la visita al Sant’Andrea che dovrà ripetersi tra 7 giorni, a conclusione di un ciclo di cure e possibilmente riposo. Questo darà complicazioni in vista della prossima puntata di Ballando, ovvero la semifinale? In tanti se lo chiedono. Un temuto stop che potrebbe scrivere la parola fine alla partecipazione di ‘Carmelita’ potrebbe essere dietro l’angolo. Al momento, Barbara non ha rilasciato commenti a riguardo. Sull’immagine del referto, insieme a un’emoji del sole, ha scritto semplicemente: “Buongiorno a tutti”.

BARBARA D’URSO: “SONO UNA GUERRIERA”

Tutto può succedere insomma e nulla è escluso. “Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera, una combattente”, ha ammesso D’Urso a Domenica In, instancabile e restia a fermarsi. “Sono felice perché sto facendo un percorso che mi piace e attraverso cui le persone che avevano un’immagine diversa di me stanno capendo in realtà chi sono“, ha aggiunto parlando dell’esperienza come ballerina.

“Mi ha convinto Milly, ho pensato che quest’anno fosse l’anno giusto. Volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico– ha sottolineato-. Erano 16 anni che mi rapportavo con loro a casa e questa cosa mi mancava, volevo ricollegarmi con loro. Siccome per vari motivi mi è stato impedito di farlo, ho pensato che Ballando con le stelle fosse il posto giusto. È una trasmissione bella, importante, che vuole mandare messaggi positivi”.

L’infortunio di Barbara arriva dopo quello chiacchierato di Francesca Fialdini che si è fermata a causa di una lesione al piede e una frattura di tre costole e il successivo lastra-gate. Negli ultimi giorni, infatti, aveva preso sempre più piede la voce di un presunto dubbio di alcuni concorrenti sulla veridicità di quanto accaduto alla giornalista e conduttrice.

