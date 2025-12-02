A Sopravvissute stanotte su Rai 3 storie di donne che sono riuscite a salvarsi

Stanotte su Rai 3 torna “Sopravvissute”. Con Matilde D’Errico storie di donne che hanno subito violenza e sono riuscite a salvarsi

Martedì 2 dicembre, alle 23.30 su Rai 3, torna “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, che racconta storie di donne che hanno subito violenza e sono riuscite a salvarsi. Nella prima parte della quinta puntata la protagonista è Daniela, operaia metalmeccanica di origini rumene, sopravvissuta a un accoltellamento. Daniela racconta di un matrimonio infelice in cui non si sentiva amata e rispettata. Decide così di lasciare il marito, ma l’uomo non lo accetta e il 6 gennaio di quest’anno l’aggredisce fuori da un supermercato, in pieno giorno, colpendola con 14 coltellate. Oggi l’uomo è detenuto in carcere, mentre Daniela sta affrontando un percorso difficile dovuto anche ai problemi fisici seguiti all’accoltellamento.

La seconda parte del programma è dedicata a Chiara, assessora alle Opportunità Sociali, all’Educazione Civica e alle Pari Opportunità del Comune di Dolo (Venezia). Il 31 marzo 2025, Chiara subisce una aggressione e una molestia mentre si trova in servizio per lavoro. L’aggressore è un uomo a lei conosciuto, seguito per un’emergenza abitativa che già in passato aveva dato segnali preoccupanti. Chiara riesce a mettersi in salvo chiudendosi nella sua auto, mentre l’uomo tenta di impedirle la fuga, colpendo il veicolo e urlando. La donna denuncia subito l’accaduto e pochi giorni dopo decide di raccontare pubblicamente la sua esperienza sui social. A commentare in studio ci sarà la criminologa Margherita Carlini, esperta in violenza di genere.

“Sopravvissute” è un programma realizzato con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.