A “Belve” stasera su Rai 2 ospite d’eccezione Maria De Filippi. Protagonisti anche Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno

Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione. Ospiti della quinta puntata, martedì 2 dicembre alle 21.20 su Rai 2 e on demand su RaiPlay: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. E poi, un momento di grande emozione con Maria De Filippi: per questa puntata, l’ultima della stagione di “Belve”, Francesca Fagnani riprende il suo posto sullo sgabello per intervistare la conduttrice.

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

“Belve” è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, Andrea Punzo. Regia di Mauro Stancati.