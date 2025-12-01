“The Rebound – Ricomincio dall’amore” stasera su Rai 5: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, stasera su Rai 5 a tutto romanticismo con il film “The Rebound – Ricomincio dall’amore”: la trama
Lunedì 1 dicembre 2025 alle 21.10 la prima serata di Rai 5 è all’insegna dei sentimenti con il film romantico “The Rebound – Ricomincio dall’amore” diretto da Bart Freundlich. Catherine Zeta-Jones interpreta Sandy, una casalinga quarantenne che, dopo aver scoperto il tradimento del marito, decide di divorziare e trasferirsi a New York con i suoi due figli.
Lì incontra Aram, interpretato da Justin Bartha, un venticinquenne che lavora in una caffetteria e diventa babysitter dei suoi figli. Tra i due, tra cui c’è una differenza di 15 anni, nasce un’intensa e complessa relazione contraddistinta da una forte attrazione. Nel cast anche Art Garfunkel, Joanna Gleason, Lynn Whitfield, Andrew Cherry.