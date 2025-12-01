Piano di pace per l’Ucraina, dopo i colloqui in Florida “ancora molto lavoro da fare”

Concluso il vertice tra la delegazione Usa e quella Ucraina sul piano di pace con la Russia proposto dalla Casa Bianca. In settimana nuovo incontro del team statunitense a Mosca

Sono stati compiuti dei progressi negli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma che “c’è ancora molto lavoro da fare”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio si è espresso a vertice concluso in Florida, tra la delegazione statunitense e quella ucraina per l’ultimo round di negoziati per fermare la guerra con la Russia, sulla base del piano sostenuto dagli Usa. La delegazione ucraina guidata dall’alto funzionario Rustem Umerov ha incontrato oggi, domenica 30 novebre, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato del presidente Donald Trump Steve Witkoff in Florida.

RUBIO: “COMPIUTI ULTERIORI PROGRESSI”

Il Segretario di Stato Marco Rubio, come riporta la Cnn, ha affermato che il vertice odierno è stato “una sessione molto produttiva e utile in cui sono stati compiuti ulteriori progressi”, ma che “c’è ancora molto lavoro da fare”. Ha quindi sottolineato che la Russia dovrà intervenire sui punti critici chiave quando una delegazione statunitense visiterà Mosca questa settimana.

“Continuiamo a essere realistici su quanto sia difficile- ha proseguito Rubio- credo che ci sia una visione condivisa sul fatto che non si tratti solo di porre fine alla guerra, ma di garantire il futuro dell’Ucraina, un futuro che speriamo sarà più prospero di quanto non lo sia mai stato”, ha dichiarato Rubio in un breve discorso al termine dell’incontro durato ore nel sud della Florida.

UMEROV: “INCONTRO PRODUTTIVO”

I colloqui USA-Ucraina in Florida sono stati “produttivi e di successo”, è il commento della delegazione ucraina, riportato sempre dalla Cnn. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina prospera e forte”, ha ribadito il capodelegazione Umerov ai giornalisti. “Abbiamo discusso di tutte le questioni importanti per l’Ucraina. E gli Stati Uniti ci hanno sostenuto enormemente”. L’incontro si è basato sul successo dei precedenti colloqui USA-Ucraina a Ginevra, ha aggiunto. Né Rubio né l’alto funzionario ucraino Rustem Umerov hanno risposto alle domande della stampa dopo l’incontro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)