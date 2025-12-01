Oroscopo di oggi, lunedì 1 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Propizia e determinata la Luna in Acquario, che ci infonde una grande dose di tenacia. Con una nuova prospettiva davanti, ci sentiamo rinascere. Ci vengono sottoposte iniziative e idee intriganti, un evento da organizzare, un nuovo corso di studi.
Toro
Oggi che la Luna ci prende di mira, teniamo saldo il nostro baricentro, non raccogliamo le provocazioni che mettono zizzania in amore e con gli amici. Dubbi, rivendicazioni e risentimenti per questioni di spazio, di potere o di un’ingiustificata gelosia.
Gemelli
Intelligenti, briosi e comunicativi. La Luna in Acquario non fa che esaltare la nostra naturale socievolezza, proponendoci nuovi incontri. Qualcuno ci offre la possibilità di partecipare a un’impresa di gruppo davvero proficua e stimolante.
Cancro
Il trigono Venere-Saturno ci invita a investire sui sentimenti. La nostra relazione cresce, si consolida e ci rende felici. Mettiamoci il cuore e la testa. Non mancano le occasioni per appagare le nostre ambizioni. A colpo d’occhio valutiamo le migliori.
Leone
Che baraonda nel cielo! La Luna ci espone a reazioni incontrollate e contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del nostro temperamento. Sentimento e passione ci fanno volare, ma il cambiamento in agguato preclude la sicurezza affettiva.
Vergine
Siamo pieni di progetti, la fatica non ci spaventa. Un rapporto in cui vale la pena di credere ci invita a metterci in gioco, a impegnarci per costruirlo. Buona volontà, gesti gentili, coccole e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche.
Bilancia
La bella ventata di novità di cui è fautrice la Luna ci rimette prontamente in sesto. È il momento giusto per partecipare a un incontro o un convegno. In famiglia regna la pace, con gli amici siamo a nostro agio e con qualcuno sta sbocciando qualcosa di speciale
Scorpione
Peccato che non appena riacquistato un certo equilibrio, intervenga la Luna nell’Acquario quadrata a Mercurio e Venere, a renderci inquieti con le sue intemperanze. Il fronte più esposto alla burrasca appare quello professionale, vessato da contrasti e continui battibecchi.
Sagittario
Pensieri positivi, persone speciali che fanno a gara per sostenerci sono quanto di meglio abbiamo per ossigenare la mente e rimettere in sesto le finanze. Tensioni nella coppia reclamano chiarimenti, se ci infuriamo cerchiamo la mediazione di un amico diplomatico.
Capricorno
Il cielo ci invita a comprendere i difetti altrui e a non essere troppo severi nei giudizi. In caso contrario, potrebbe arrivare il contraccolpo. Venere e Saturno rafforzano i legami esistenti e a chi è solo promettono nuovi amori. Però occhio alle sorprese.
Acquario
La Luna raccoglie ciò che abbiamo seminato. L’erba infestante della ribellione rende scarso il raccolto, ma dall’esperienza possiamo imparare. La sua dissonanza con Mercurio, Venere e Urano ci destabilizza sul fronte del cuore e nella professione.
Pesci
Occorre abilità per gestire le relazioni interpersonali, in modo da tessere una rete di rapporti vantaggiosi per il lavoro, di collaborazioni utili per il futuro. L’ambito sociale è animato da novità. Fra tensioni e una dose in più di tolleranza, appianiamo le difficoltà.