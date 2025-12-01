Mercoledì l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli con camera ardente e funerale

Mercoledì camera ardente e funerale: nel campo del Parco del Foro italico che porta il suo nome sarà possibile rendere l’ultimo omaggio al grande tennista Nicola Pietrangeli

Si terrà mercoledì la camera ardente di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a 92 anni. Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, all’interno dello stadio che porta il suo nome, nel Parco del Foro Italico a Roma. Successivamente, alle 15, sono in programma i funerali alla chiesa di Ponte Milvio.

LA FAMIGLIA: “PROFONDA E DIFFUSA LA SUA EREDITÀ SPORTIVA E UMANA”

“Nicola Pietrangeli è venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo scrive in un comunicato la famiglia Pietrangeli.

“Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione- prosegue la nota- ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione. La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.

(photo credit: Mariagrazia Dario Stringa/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)