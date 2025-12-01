“Man on fire” con Denzel Washington e Dakota Fanning stasera su Rai 4: la trama

Denzel Washington e Dakota Fanning sono i protagonisti del thriller d’azione diretto da Tony Scott, “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”, stasera su Rai 4: la trama

Prima serata all’insegna dell’azione lunedì 1 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. In onda il film “Man on fire – Il fuoco della vendetta” con Denzel Washington e Dakota Fanning.

Basato sull’omonimo romanzo di A.J. Quinnell, da cui nel 1987 era già stato tratto il film “Kidnapping – Pericolo in agguato”, “Man on Fire” racconta la storia di John Creasy, ex agente della Cia, alcolizzato e depresso, che cerca di rifarsi una vita accettando il lavoro di guardia del corpo per una ricca famiglia in Sudamerica.

Quando un gruppo di criminali rapisce la piccola Pita, che John avrebbe dovuto proteggere e con la quale ha creato un bel legame, l’uomo ricorre a tutta l’esperienza accumulata durante gli anni alla Cia per salvare la bambina.