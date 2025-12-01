Le ricerche del corpo di Paolo Adinolfi a Storie di Sera nella notte su Rai 1

Nella notte su Rai 1 tornano le “Storie di sera” con Eleonora Daniele. Si parlerà delle ricerche del corpo di Paolo Adinolfi

Torna “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda lunedì 1° dicembre alle 23.35 su Rai 1, con le ricerche del corpo del giudice Adinolfi nei cunicoli della casa che fu di Enrico Nicoletti, potente cassiere della Banda della Magliana, dove le trivellazioni sono ripartite.

Quei sotterranei potrebbero nascondere anche i segreti di una scomparsa ancora avvolta nel mistero: Emanuela Orlandi. In studio, il fratello di Emanuela e due magistrati, Otello Lupacchini, giudice istruttore del processo agli assassini della Magliana, e Giancarlo Capaldo, al tempo responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Roma e del pool antiterrorismo, che ha indagato sul sequestro della Orlandi e sulle possibili connessioni con l’organizzazione criminale più importante della storia della capitale.