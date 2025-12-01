Il film “The Covenant” in prima visione su Rai 2: la trama

Il film di guerra “The Covenant” con Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr stasera in prima visione Tv su Rai 2: la trama

Il mese di dicembre su Rai 2 inizia con una prima visione. Lunedì 1 alle 21:30 in onda il film “The Covenant” di Guy Ritchie con ake Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr.

Il sergente John è al suo ultimo turno di servizio in Afghanistan ed è accompagnato dall’interprete locale Ahmed, che rischia la propria vita per portare in salvo il soldato, gravemente ferito, attraverso i chilometri e chilometri di un sentiero remoto ed estenuante.