Il film “Passione ribelle” oggi su Rai Movie: la trama

Tratto dal romanzo “Cavalli selvaggi” di Cormac McCarthy, il film “Passione ribelle” oggi su Rai Movie: ecco la trama

Lunedì 1 dicembre 2025 su Rai Movie il film “Passione ribelle”, in onda alle 21.20. Protagonisti Matt Damon e Penélope Cruz. La pellicola, diretta da Billy Bob Thornton, è ambientata alla fine degli anni Quaranta e racconta la storia di John Grady Cole, un giovane cowboy del Texas che parte all’avventura verso il Messico assieme all’amico Lacey Rawlins.

In sella sui loro cavalli, i due ragazzi intraprendono il lungo viaggio verso il confine e, una volta arrivati a destinazione, vengono assunti nel ranch dell’aristocratico Don Hector de la Rocha y Villarreal, dove vive anche Alejandra, la bella figlia del proprietario. Tra John e Alejandra nasce un amore travolgente. Le cose precipitano quando il padre della ragazza scopre la loro relazione. Il film è tratto dal romanzo Cavalli Selvaggi, dello scrittore statunitense Cormac McCarthy.