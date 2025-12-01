Il film “La Dea dell’amore” in seconda serata su Rai 5: la trama

Woody Allen si rifà a Sofocle e Aristofane per sperimentare generi e modi di raccontare l’amore nel film “La Dea dell’amore” stasera su Rai 5: la trama

Lunedì 1 dicembre 2025 alle 22:50 Rai 5 propone il film di Woody Allen “La Dea dell’amore” con Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, Peter Weller, F. Murray Abraham.

Lenny Weinrib, nevrotico giornalista sportivo, e la moglie Amanda, aspirante gallerista d’arte, vorrebbero avere un figlio ma lei non ha alcuna intenzione di mettere a rischio la carriera perdendo tempo con una gravidanza, così convince il marito a procedere con un’adozione. Alla coppia viene assegnato Max, un bambino lasciato in istituto dalla madre appena nato.

Max cresce e diventa un ragazzino intelligentissimo; i suoi genitori, invece, sono in piena crisi. Amanda trascura il marito per il lavoro e ha una relazione con Jerry, un gallerista. Lenny, resosi conto della grande arguzia del bambino, non resiste alla curiosità di rintracciare la madre naturale e, con uno stratagemma, riesce a scoprire la residenza che aveva al momento del parto. Da lì però la ragazza si è trasferita e ha cambiato più volte; ora si chiama Linda Ash e come lavoro fa la prostituta e l’attrice porno col nome d’arte di Judy Orgasm.

Lenny avvicina Linda, ci entra in confidenza e finisce per stringere con lei un rapporto d’amicizia senza alcuna implicazione sessuale. L’uomo cerca di indirizzarla invano verso altre attività, sperando che possa cambiare vita: ne riconosce la genuinità interiore, poi, nell’ipotesi che Max un giorno voglia conoscere la sua vera madre, non vuole che il ragazzino si trovi davanti a una prostituta. Col tempo Linda si confida a Lenny, il quale ottiene le conferme che cercava: la ragazza aveva in famiglia una persona effettivamente intelligente (uno zio che ha passato tutta la vita in galera per molteplici stupri…) ed è rimasta incinta di un bambino senza avere né la conferma di chi fosse il padre né i soldi per mantenerlo, e così si era convinta a darlo in adozione.

Quando si presenta il problema legato al protettore di Linda, poco propenso a lasciarla libera, Lenny “baratta” la donna con i biglietti per una partita. Deciso, quindi, a farle conoscere una persona seria con cui possa intraprendere una relazione duratura, il giornalista le fa conoscere Kevin, un giovane pugile poco intelligente e molto tradizionalista al quale nasconde il passato della ragazza. La storia, però, termina sul nascere: lui risale all’identità di lei tramite alcuni amici e la malmena per poi abbandonarla. Amanda, intanto, spronata da Jerry, lascia Lenny, che va a trovare a Linda per consolarla e finisce per fare l’amore con lei.

La tragedia narrata dal coro nel tempio antico vira però sulla commedia: Amanda ci ripensa e riallaccia la relazione con suo marito mentre Linda sposa un pilota di elicotteri e dà alla luce una bambina. Tempo dopo, Lenny incontra Linda in un negozio di giocattoli: è felice di trovarla finalmente realizzata ma ignora di essere il padre della figlia di lei. Linda, infatti, ha preferito tacere su questa circostanza per salvare il matrimonio tra lui e Amanda, e ha occasione di conoscere Max, senza sapere che è il bambino da lei abbandonato anni prima.