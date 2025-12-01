Il documentario “L’Aquila, l’arte della rinascita” stasera su Rai Storia

Stasera su Rai Storia “Italia viaggio nella bellezza” presenta “L’Aquila. L’arte della rinascita”: u Un racconto sulla storia e l’arte della città fondata nel Medioevo, segnata da una storia travagliata e affascinante

Il documentario “L’Aquila, l’arte della rinascita”, in onda lunedì 1 dicembre 2025 alle 22.15 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”.

Un racconto sulla storia e l’arte di L’Aquila, città fondata nel Medioevo, segnata da una storia travagliata e affascinante – , che da più di sette secoli crolla e rinasce su sé stessa, conservando ancora un incredibile patrimonio artistico. Un programma di Eugenio Farioli Vecchioli a cura di Paola Principato e Lorenzo Tortora. Produttore Esecutivo Sabrina Destito.