Donatella Rettore, Alessio Vassallo e Francesca Inaudi nella settimana de La Volta Buona su Rai 1

Inizia il mese di dicembre di “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 14.00 su Rai 1. Nelle interviste “one to one”, Caterina Balivo incontrerà Donatella Rettore, icona intramontabile della musica italiana, reduce dall’uscita del nuovo singolo Malamocco, estratto dal progetto Antidiva Putiferio. Un viaggio surreale e poetico tra mare, memoria e visioni pop che conferma la sua inarrestabile libertà artistica.

Spazio poi alla fiction Rai con Alessio Vassallo e Francesca Inaudi, interpreti della nuova serie “L’altro ispettore”, liberamente ispirata a fatti realmente accaduti e dedicata, per la prima volta, al tema della sicurezza sul lavoro.

A “La Volta Buona” i due attori racconteranno i loro personaggi: per Alessio Vassallo un ruolo inedito per la televisione italiana, un ispettore “senza pistola” che affronterà ogni caso con gentilezza, competenza, studio, intelligenza ed empatia; Francesca Inaudi interpreterà invece la pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista, con il quale collaborerà nelle indagini dei casi di puntata. Ospite in studio anche Federico Palmaroli, in arte Osho, che presenterà il suo nuovo libro “Awanagana”, una cronaca surreale dell’anno appena trascorso: politica, costume, attualità e contraddizioni del nostro tempo raccontate con la consueta ironia fulminante e sguardo disincantato.

Nel corso della settimana non mancheranno i talk più attesi dal pubblico: il salotto dedicato a Ballando con le stelle, con Rossella Erra, Sara Di Vaira, Beppe Convertini e Giovanni Pernice e le rubriche dedicate a diete e benessere con il professor Giorgio Calabrese.

Sale l’attesa per Sanremo 2026: mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale con cui Carlo Conti svelerà i Big in gara nella prossima edizione. Tra ritorni attesissimi, possibili sorprese e qualche esclusione eccellente, a “La Volta Buona” si farà il punto tra rumors, pronostici e il fermento crescente che precede ogni edizione del Festival più amato dagli italiani.