Aria di Natale nella cucina di “E’ sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Inizia dicembre e i colori del Natale arricchiscono già l’atmosfera della cucina nel bosco di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno!”, Il programma è realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 11.55 su Rai 1.

Molti gli ospiti di Antonella Clerici: lunedì 1 dicembre si siederà sull’altalena rosa la giornalista e conduttrice Francesca Fialdini; martedì 2 sarà in studio l’attore Cesare Bocci e venerdì il giornalista Mario Calabresi.

Antonella Clerici intratterrà i telespettatori con le manches di giochi telefonici previste: in palio buoni spesa, divani e set di pentole. I cuochi che si alterneranno ai fornelli provengono da tutta Italia: proporranno piatti di carne, pesce e verdure di stagione, tra rivisitazioni dei classici della tradizione della cucina italiana e idee originali.

Numerose le rubriche settimanali. Al venerdì il consueto appuntamento con Carlotta Mantovan con le novità più “sfiziose” del mondo del food. Angela Frenda racconterà invece una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che verrà cucinato in studio. I produttori di eccellenze si collegheranno poi da tutta Italia per raccontare i segreti della propria tradizione agricola all’enogastronomo Andrea Amadei. Federico Quaranta proporrà un viaggio emozionale negli incantevoli paesaggi italiani. Il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, spiegherà come trapiantare e coltivare ortaggi di stagione.

Al fianco della conduttrice tornerà anche il cast fisso di “È sempre mezzogiorno!”. Dal simpatico “assaggiatore” Alfio Bottaro al maestro dei lievitati Fulvio Marino. Ci saranno anche la nutrizionista Evelina Flachi a esortare alla consapevolezza alimentare e Daniele Persegani con i suoi consigli per una ricetta perfetta.