A “Elisir” stamani su Rai 3 i falsi miti del cortisone

Stamani su Rai 3 torna il programma Elisir: il cortisone sarà il protagonista della rubrica “È vero che?”, poi spazio anche alla flebite

La flebite, un disturbo caratterizzato da un’infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni, in particolare delle vene, il cui esito è spesso un trombo che impedisce la corretta circolazione del sangue. In genere, la flebite interessa gli arti inferiori, ma può colpire anche altre vene. A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 1° dicembre alle 10.55 su Rai 3 – ne parlerà, in studio, Sergio Gianesini, presidente della Società Mondiale di Flebologia e docente all’Università di Ferrara.

A seguire, il cortisone sarà il protagonista della rubrica “È vero che?”. In questo spazio si sfateranno i falsi miti su questo ormone steroideo prodotto naturalmente dalle ghiandole surrenali, ma anche utilizzato come farmaco per le sue potenti proprietà antinfiammatorie e immunosoppressive. Si farà chiarezza in studio con Annalisa Capuano, farmacologa all’Università Vanvitelli di Napoli.

Nello spazio conclusivo dell’“ABC della salute”, si parlerà di sarcopenia, la sindrome causata dalla perdita progressiva di massa e forza muscolare, molto comune durante la terza età. Come si previene questo problema? In studio Nicola Ferrara, geriatra all’Università Federico II di Napoli.