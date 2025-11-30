Una giornata di follia ne “Il giorno sbagliato” oggi su Rai 2: la trama del film

Uno psicopatico che insegue una donna per ucciderla al centro del film “Il giorno sbagliato”, disponibile anche in lingua originale, in onda stasera su Rai 2

Il film “Il giorno sbagliato”, diretto da Derrick Borte e con Russell Crowe nel ruolo principale, è la proposta di Rai 2 per la prima serata di domenica 30 novembre 2025.

Una mattina, mentre accompagna suo figlio a scuola, Rachel riceve una telefonata che le comunica il licenziamento. Già stressata, si trova bloccata nel traffico e suona il clacson a un uomo che non parte al semaforo verde. Questo piccolo gesto scatena una serie di eventi inquietanti, poiché l’uomo, un individuo instabile e vendicativo, inizia a perseguitarla senza tregua. La tensione cresce mentre Rachel cerca disperatamente di proteggere se stessa e i suoi cari da questo sconosciuto implacabile.