Sigfrido Ranucci e la squadra di Report tornano stasera su Rai 3: i temi della puntata

Dietro un’immagine di unità e compattezza a livello nazionale, nel partito Fratelli d’Italia si è aperta una crepa che parte dalla Sicilia. Manlio Messina, ex vicecapogruppo alla Camera, parla in esclusiva a Report domenica 3o novembre 2025 alle 21:30 su Rai 3 delle ragioni che, a luglio scorso, l’hanno spinto ad abbandonare il partito che ha contribuito a fondare. Tra queste, la “faida” che si è consumata in Sicilia orientale tra il suo fedelissimo Carlo Auteri, deputato regionale che ha lasciato Fratelli d’Italia per unirsi alla DC di Totò Cuffaro, e il parlamentare nazionale Luca Cannata. Ex sindaco di Avola, Cannata era destinato a fare il coordinatore regionale, ma la sua corsa è stata interrotta dall’uscita sui giornali della notizia che avrebbe ricevuto contributi in contanti da alcuni assessori e dal presidente del Consiglio comunale. A Report ha parlato di “fuoco amico”, lanciato proprio da Auteri e Messina. Ma è andata davvero così?

Ci si sposta poi ad Agropoli, nel cuore del Cilento, prestigiosa meta turistica. D’estate si contano 150 mila presenze. C’è un ospedale pubblico e il presidente De Luca nell’estate del 2017 ha inaugurato in pompa magna la sua riapertura dopo 4 anni di inattività, pronto soccorso compreso. Anche qui evocando il miracolo. Le telecamere di Report sono andate a controllare cosa c’è oggi.

Segue un’esclusiva Report, l’audio su Luca Cannata (FdI) e le “collette” in contanti versate dal presidente del consiglio Comunale di Avola

Luca Cannata è il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Originario di Avola con un passato in Forza Italia, nasce come consigliere dei circoli del buon governo di Marcello Dell’Utri.

Nel 2019 passa a Fratelli d’Italia e alle elezioni politiche del 2022 risulta il politico più votato del collegio di Siracusa. Negli scorsi mesi è stato coinvolto nello scandalo delle cosiddette “collette” che ad Avola, quando faceva il sindaco, alcuni assessori gli avrebbero versato in contanti insieme al presidente del Consiglio comunale. Report è entrato in possesso di un audio che documenta le cifre versate.

Giulia Innocenzi spiega poi come al macello Bervini gli operai venivano pagati con i soldi riciclati dalla mafia pugliese secondo quanto emerge dalle indagini della Direzione investigativa antimafia di Bari.

Francesco Giordano, a capo della cooperativa che gestiva i lavoratori del macello in provincia di Mantova, avrebbe pagato gli operai fino a 100mila euro al mese in nero, con i contanti che provenivano direttamente da Bitonto, in provincia di Bari.