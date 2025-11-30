Sigfrido Ranucci e la squadra di Report tornano stasera su Rai 3: i temi della puntata

Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società
Dietro un’immagine di unità e compattezza a livello nazionale, nel partito Fratelli d’Italia si è aperta una crepa che parte dalla Sicilia. Manlio Messina, ex vicecapogruppo alla Camera, parla in esclusiva a Report domenica 3o novembre 2025 alle 21:30 su Rai 3 delle ragioni che, a luglio scorso, l’hanno spinto ad abbandonare il partito che ha contribuito a fondare. Tra queste, la “faida” che si è consumata in Sicilia orientale tra il suo fedelissimo Carlo Auteri, deputato regionale che ha lasciato Fratelli d’Italia per unirsi alla DC di Totò Cuffaro, e il parlamentare nazionale Luca Cannata. Ex sindaco di Avola, Cannata era destinato a fare il coordinatore regionale, ma la sua corsa è stata interrotta dall’uscita sui giornali della notizia che avrebbe ricevuto contributi in contanti da alcuni assessori e dal presidente del Consiglio comunale. A Report ha parlato di “fuoco amico”, lanciato proprio da Auteri e Messina. Ma è andata davvero così?
Ci si sposta poi ad Agropoli, nel cuore del Cilento, prestigiosa meta turistica. D’estate si contano 150 mila presenze. C’è un ospedale pubblico e il presidente De Luca nell’estate del 2017 ha inaugurato in pompa magna la sua riapertura dopo 4 anni di inattività, pronto soccorso compreso. Anche qui evocando il miracolo. Le telecamere di Report sono andate a controllare cosa c’è oggi.