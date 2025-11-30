Sanremo 2026: da Patty Pravo a Tommaso Paradiso, ecco tutti i Big in gara

Carlo Conti ha annunciato i big di Sanremo 2026: ecco chi c’è tra i 30 concorrenti in gara sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio prossimi

“Signor Carlo Conti ma chi sta portando al festival di Sanremo? La maggior parte mai sentita voto 0”, e poi “Ma chi sono questi big? La maggior parte sconosciuti!” e idem con “Mah! La maggior parte sono perfetti sconosciuti”: queste le prime reazioni del popolo social all’annuncio attesissimo dato da Carlo Conti, nel corso del Tg1 delle 13,30 di oggi, domenica 30 novembre. Insomma il conduttore e direttore artistico delle kermesse canora ha tolto il velo sulla lista dei concorrenti Big che saliranno sul palco di Sanremo dal 24 al 28 febbraio prossimi, 4 le nuove proposte.

I 30 ‘BIG’ DELL’EDIZIONE 2026, CHI SONO

A dire il vero tra i Big ci sono tanti volti noti, anche alla loro ‘prima volta’ sull’Ariston, e non mancano gli habitué. Ecco l’elenco: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luche’, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

IL DEBUTTO DI PARADISO, IL RITORNO DI PATTY PRAVO E RAF

Al debutto un nome molto conosciuto nel panorama musicale italiano, il cantautore romano Tommaso Paradiso, che proprio pochi giorni fa, venerdì 28 novembre, a pubblicato il nuovo album “Casa Paradiso”.

Mentre i ritorni più significativi sono quelli di tre ex vincitori come Arisa, Ermal Meta e Francesco Renga, ma soprattutto Patty Pravo che a 77 anni, si rimette in gioco dopo aver partecipato l’ultima a Sanremo nel 2019- in coppia con Briga- e aver dichiarato allora che quella sarebbe stata la sua ultima volta al festival. E poi c’è Raf che all’Ariston, per l’ultima volta, si è visto come concorrente nel 2015.

LA COPPIA ‘COVER’ FEDEZ-MASINI

Dopo il successo della serata cover dell’edizione passata, Fedez e Marco Masini quest’anno hanno deciso di salire sul palco insieme come coppia artistica. Direttamente dall’anno scorso, ci riprova Serena Brancale. I nomi noti non sono finiti qui: Malika Ayane, Michele Bravi, J-Ax, Elettra Lamborghini, Levante e Dargen D’Amico e si aggiungono alla lista dei Big.

I ‘VIRALI’ DEI SOCIAL E I FIGLI D’ARTE

Ci sono poi nomi meno noti, ma che ci hanno già provato qualche anno fa a Sanremo come Mara Sattei, Enrico Nigiotti e Ditonellapiaga. Poi è la volta dei figli d’arte: LDA, ovvero Luca D’Alessio, in coppia con Aka 7even, ma anche Tredici Pietro, rapper figlio di Gianni Morandi, e Leo Gasmann, già vincitore fra i Giovani. La quota rapper si completa con Chiello (anche lui al debutto), Sayf, Nayt e Luché. Quest’ultimo fa parte anche della ‘quota napoletana’ a cui si uniscono Sal Da Vinci e Samurai Jay. Artisti ben conosciuti sui social sono anche Maria Antonietta & Colombre, Bambole di pezza, band di ragazze dallo spirito rock, e il cantautore indie Eddie Brock.

Questi i concorrenti che hanno superato la durissima selezione di Carlo Conti che, dopo aver ricevuto oltre 300 brani, ha voluto portare una modifica al Regolamento, in accordo con Rai, alzando il numero dei Big per l’edizione 2026 da 26 a 30. Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)