Osteria Francescana a Modena è il Miglior Ristorante in Italia nella categoria Grandi Ristoranti

L’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, è il Miglior Ristorante in Italia nella categoria Grandi Ristoranti, per la guida 50 Top Italy 2026, che racconta il meglio della ristorazione italiana dentro e fuori dai confini nazionali. Al secondo posto Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia; terzo gradino del podio per Enoteca Pinchiorri a Firenze, guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina.

Al quarto posto Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa; quinta posizione per Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano; sesto Andrea Aprea a Milano, dell’omonimo chef; settima posizione per D’O di Davide Oldani, a Cornaredo; ottavo Condividere a Torino, guidato dallo chef Federico Zanasi; nono posto per Daní Maison, il ristorante dello chef patron Nino Di Costanzo, a Ischia; Taverna Estia della famiglia Sposito, a Brusciano, chiude la top ten.

La Lombardia è la regione più rappresentata con 11 indirizzi, a seguire la Campania con 8 e il Veneto con 6.

Il 20 ottobre è stata presentata la guida Trattorie e Bistrò Moderni, mentre il 1 dicembre verrà svelata, sempre sui canali social ufficiali di 50 Top Italy, la guida Luxury, ovvero i migliori ristoranti in contesti di ospitalità alberghiera. A seguire gli Spin Off, con un focus sui Migliori Ristoranti sotto i 100€ e i Migliori Bistrò Vegetali.

La presentazione della guida 50 Top Italy 2026 terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta lunedì 15 dicembre, al Teatro Manzoni di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e scopriremo l’attesissima classifica dei 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dall’Italia.