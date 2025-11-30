Oroscopo di oggi, domenica 30 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 30 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Come di consueto, la Luna in Acquario ci regala una manciata di energia fresca e fattiva. Il sestile scambiato con Marte la rende entusiasmante. Approfittiamo di questa giornata con un’uscita con gli amici. La compagnia ci sostiene, incoraggia e infonde fiducia.
Toro
Piccole difficoltà e qualche incomprensione con vicini, parenti e capoufficio ci rendono d’umore piuttosto ballerino. Agiamo con buonsenso. Un pensiero, come una mosca fastidiosa, ci ronza intorno? Fermiamoci un attimo e aspettiamo che voli via.
Gemelli
Naturale che oggi sembri tutto più facile, con la Luna in Acquario in sestile a Marte. Imprevisti fortunati ci colgono letteralmente di sorpresa. Cimentiamoci in ambiti nuovi e appaghiamo il desiderio di movimento con un viaggio di piacere.
Cancro
Belle novità nella sfera affettiva e finanziaria sono un dono diretto del trigono Venere-Giove. Ideale per innamorarci della vita o di qualcuno. Iniziamo a liberarci di tutto ciò che può essere d’impiccio, con la sicurezza di arrivare al successo.
Leone
Se sul conto di chi ci sta vicino nutriamo qualche dubbio, oggi è arrivato il momento di parlar chiaro e di sfatare così assurde supposizioni. Il lavoro ci mette sotto pressione, ma con il carisma di cui siamo provvisti, cavalchiamo le difficoltà.
Vergine
La nostra attività assorbe energie con ritmi frenetici? Ci sostiene per fortuna il senso pratico, l’organizzazione impeccabile e la serenità domestica. Arrivismo e rivalità. Qualcuno prova a tagliarci la strada, ma siamo troppo intelligenti per cedere alle provocazioni.
Bilancia
Che iniezione di vitalità con il duo Luna-Marte, la configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a trecentosessanta gradi. Mettiamo il cuore in pausa, per assimilare con calma le molte, forse troppe novità. Siamo turbati.
Scorpione
Il trigono tra Venere e Giove, fautore di complicità e affiatamento, ci assicura l’appoggio di chi amiamo per affrontare piccole contrarietà in famiglia. Per quanto possibile, stiamo al nostro posto, non invadiamo campi altrui al di fuori degli interessi specifici.
Sagittario
Bella forza che siamo allegri e pimpanti, con la Luna in Acquario in sestile a Marte. Possiamo prenderci una bella rivincita sugli avversari. Azioni o parole scorrette dettate più che altro dalla gelosia? Mostriamoci superiori, sarà la miglior risposta.
Capricorno
Si può dire che non tutto fila liscio nella coppia, ma coltivando il dialogo e abbandonando la corazza, scopriamo che è facile trovare dei punti di contatto. Operazioni finanziarie creano preoccupazioni per un affare? Domani potrebbe essere troppo tardi.
Acquario
Relazioni sociali a tutto tondo, supportate da approcci alle problematiche lavorative veramente originali. Seminiamo il terreno fertile con proposte nuove. L’umore è alto, gli amici appoggiano senza riserve i nostri progetti e dall’estero arrivano sorprese.
Pesci
Dal trigono tra Venere e Giove arrivano belle sorprese. È il momento giusto per fissare la data delle nozze o per incontrare un nuovo compagno di vita. Mercoledì ideale per fare compere, allargare la famiglia, fare pace con un parente dopo una discussione.