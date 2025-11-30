Oggi a “Mi Manda Rai Tre” i cibi proteici e le etichette alimentari

Torna domenica 30 novembre, alle 8.00 su Rai 3, “Mi Manda RaiTre” condotto da Federico Ruffo, con una puntata dedicata a cibi proteici, etichette modificate degli alimenti, tassa sui pacchi, convivenza con i lupi.

Ad un mese dalle festività natalizie ed in pieno periodo di black friday il Parlamento valuta l’introduzione di un prelievo di circa due euro per ogni pacco extra Ue di valore inferiore ai 150 euro: un modo per combattere la concorrenza dei grandi gruppi di e-commerce esteri?

Nei supermercati ci sono interi scaffali dedicati ai cibi proteici, più di 3800 prodotti, scelti soprattutto dagli sportivi o da chi vuole ridurre il consumo di carboidrati allo scopo di dimagrire: è davvero così, servono i prodotti proteici per restare in forma? Pane, biscotti, dolci proteici cosa contengono realmente?

Prosegue l’inchiesta di Mi Manda Rai Tre sulle etichette falsificate nei supermercati per dare nuova vita alla merce scaduta, soprattutto carne, pesce e formaggi; in diretta nuove testimonianze che rivelano le fasi di un vero e proprio sistema.

Una fetta cospicua di lupi presenti nell’Unione Europea vive in Italia, il loro numero è stimato fra i 3300 e i 3500 esemplari; una specie che ha rischiato di estinguersi ma la cui presenza, invece, si è moltiplicata negli ultimi anni, rendendo spesso difficile la convivenza con l’uomo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Luigi Gabriele, presidente Consumerismo; Gianni Dragoni, Il Fatto Quotidiano; Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista Crea; Sara Farnetti, specialista medicina interna; Carmine Milone, tecnologo alimentare; Mia Canestrini, zoologa; Marco Succi, presidente Forum Quartiere 11 Rimini; Giorgio Urbinati, vicepresidente Quartiere 11.