Lunetta Savino e Jorit ospiti di “Allegro ma non troppo” stanotte su Rai 3

Domenica 30 novembre, alle 23.10 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi

Domenica 30 novembre, alle 23.10 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi. Che fine ha fatto la nostra capacità di concentrarci? Dove sono finite la lentezza, la riflessione, l’immaginazione che ci permettevano di attraversare un libro, contemplare un quadro, abitare un’idea? Nell’epoca della distrazione permanente, quella in cui ogni desiderio chiede gratificazione immediata e l’attenzione è diventata la risorsa più scarsa, la profondità sembra un lusso, il silenzio una rarità e la pazienza un esercizio quasi anacronistico. In un mondo che corre, che consuma, che pretende tutto e subito, che spazio resta per ciò che chiede tempo?

In questa nuova puntata, Luca Barbareschi guiderà un viaggio provocatorio nel destino delle arti oggi, insieme ai suoi ospiti in studio, l’attrice Lunetta Savino, lo street artist Jorit e alle brillanti incursioni dal pubblico.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.