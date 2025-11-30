“In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni stasera su Rai Storia: la trama del film

Il film “In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Elena Sofia Ricci, Serena Grandi stasera su Rai Storia: la trama

Nel 1849, durante la breve esperienza della Repubblica Romana, il popolo insorge contro il potere temporale del Papa e affronta l’intervento delle truppe francesi e austriache. Tra patrioti, religiosi e popolani, si intrecciano le vicende di Ciceruacchio, del marchese Arquati e di sua moglie Cristina, che vivono con coraggio e sacrificio gli ideali di libertà e indipendenza, in un contesto storico segnato da speranze rivoluzionarie e tragiche sconfitte.

E’ la trama del film “In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni, David 1991 ai Migliori Costumi, in onda domenica 30 novembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. Nel cast: Alberto Sordi, Nino Manfredi, Elena Sofia Ricci, Jacques Perrin, Luca Barbareschi, Serena Grandi, Massimo Wertmüller, Carlo Croccolo, Elena Berera, Costantino Meloni, Gianni Bonagura, Luigi De Filippo, Roberto Herlitzka, Gianni Garko.