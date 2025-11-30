Il film “Run” con Sarah Paulson e Kiera Allen stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il film “Run” con Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Bradley Sawatzky, Onalee Ames, Erik Athavale: la trama

Chloe è una ragazza adolescente disabile di cui la madre si prende cura fin da piccola. Il comportamento della donna però, così legata morbosamente a sua figlia, risulta inquietante e invadente, crescendo la ragazza in totale isolamento e controllando ogni sua mossa. Questa morbosità materna spinge la ragazza a mettere in discussione il rapporto con il genitore e indagare sulle sue presunte patologie.

E’ la trama del film “Run” in onda domenica 30 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Bradley Sawatzky, Onalee Ames, Erik Athavale