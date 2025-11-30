Il film di fantascienza “After Earth” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “After Earth” con Will Smith, Jaden Smith, ZoË Kravitz, Sophie Okonedo, Isabelle Fuhrman, David Denman, Lincoln Lewis: la trama

In un futuro lontano, l’umanità ha abbandonato la Terra, ormai devastata e ostile, per rifugiarsi su Nova Prime. Cypher Raige, un leggendario generale, e suo figlio Kitai si trovano a bordo di un’astronave che precipita sul pianeta abbandonato. Con Cypher gravemente ferito, Kitai deve affrontare un viaggio pericoloso attraverso un ambiente selvaggio e popolato da creature evolute per recuperare un dispositivo di soccorso. Mentre il giovane combatte contro le sue paure e dimostra il suo valore, il legame tra padre e figlio viene messo alla prova in modi inaspettati.

E’ la trama del film “After Earth” in onda domenica 30 novembre 2025 alle 21:25 su Rai Movie. Nel cast: Will Smith, Jaden Smith, ZoË Kravitz, Sophie Okonedo, Isabelle Fuhrman, David Denman, Lincoln Lewis, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan, Chris Geere.