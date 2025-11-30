Il “Carosello in Love” di Jacopo Bonvicini stasera su Rai 1: la trama

Ragione e sentimenti dietro le quinte della Tv, “Carosello in Love” di Jacopo Bonvicini stasera in prima visione su Rai 1: la trama

È il 1957: nelle case degli italiani arriva la televisione, che diventa subito strumento di aggregazione sociale e di intrattenimento. Nelle abitazioni di chi può comprare la tv, nei cortili, nei bar, la gente si affolla per vedere – tutti insieme – i primi programmi della Rai. Tra questi c’è anche Carosello, trasmissione “cult” che cambia per sempre l’immaginario del Paese.

E nel suo dietro le quinte nasce la storia del film tv diretto da Jacopo Bonvicini “Carosello in love” – prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction – in onda in prima tv domenica 30 novembre in prima serata su Rai 1. Laura (interpretata da Ludovica Martino) è una ragazza affascinata dalla potenza magnetica della tv, Mario (l’attore Giacomo Giorgio) è invece un regista scettico, che concede in prestito il suo talento alla pubblicità, mentre nel cassetto conserva il sogno del cinema d’autore.

Sul set del leggendario programma, le vite di Laura e Mario si intrecciano: tra sentimenti e lavoro i due protagonisti trascorreranno vent’anni tra scontri e malintesi, sfiorandosi e rischiando di non trovarsi mai.

