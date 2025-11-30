“Genitori, che fare?” oggi su Rai 2 affronta il tema della tristezza nei ragazzi

La nuova puntata di “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 30 novembre, alle 17.00 su Rai 2, affronta il tema della tristezza nei ragazzi, spesso accompagnata da ansia, ritiro sociale e difficoltà a stare con gli altri.

Negli ultimi anni il fenomeno dell’isolamento giovanile è cresciuto notevolmente. Sempre più adolescenti scelgono di chiudersi nelle loro stanze, interrompendo i rapporti con il mondo esterno e trovando rifugio in una solitudine che rischia di diventare una trappola. Una deriva che preoccupa genitori e insegnanti.

Interverranno nella discussione: Maria Malucelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli; Marco Crepaldi, psicologo e presidente dell’Associazione Hikikomori Italia, da anni impegnato nello studio e nella sensibilizzazione sul ritiro sociale; Martina Nicolasi, psicologa e coordinatrice della Comunità Incontro. In studio sarà presente anche Chiara, una madre che condividerà la sua esperienza: il percorso affrontato accanto a un figlio che ha manifestato tendenze di isolamento e il lavoro fatto insieme per intercettare il disagio prima che diventasse una barriera invalicabile.