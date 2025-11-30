“Bellissima Italia Generazione Green” su Rai 2 oggi fa tappa a Firenze

Nella terza puntata della nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green” in onda su Rai 2 domenica 30 novembre alle 14.00, Fabrizio Rocca farà tappa a Firenze. Il percorso scelto per la Città d’Arte per antonomasia è insolito, perché prevederà tappe meno conosciute al grande pubblico.

Si partirà dagli Orti del Parnaso, un bellissimo parco pubblico che consente una vista magnifica sulla città e da qui, nel suo percorso, Fabrizio Rocca, racconterà storie e curiosità del centro storico come il Sasso di Dante a pochi passi dal Duomo, il volto della Berta che spunta sulla facciata della Chiesa di Santa Maria Maggiore e il ritratto dell’Importuno a Palazzo Vecchio che porterebbe la firma di Michelangelo Buonarroti. Entrerà poi nella maison di Lorenzo Villoresi per scoprire i segreti di un’arte in cui Firenze è maestra da sempre, quella di creare profumi.

Arriverà poi, per una breve tappa, a Figline Valdarno all’interno della bottega di Roberto Cipollone, un artista che del riuso di oggetti abbandonati e materiali di scarto ha fatto il suo credo. Fabrizio entrerà poi all’interno del Museo Stibbert che custodisce la più grande collezione di armature in Europa e chiuderà la puntata salendo sul terrazzo di Palazzo Pucci dal quale sembra di toccare con un dito la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto.