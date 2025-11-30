A “Kilimangiaro” oggi su Rai 3 la Grande Barriera Corallina

In un intreccio tra mondo reale, immaginazione e inatteso, domenica 30 novembre torna “Kilimangiaro” con una nuova puntata. Alle 16.45 su Rai 3, Camila Raznovich guiderà gli spettatori in un viaggio tutto da scoprire.

L’avventura inizia nell’immensità dell’Oceano Pacifico insieme alla biologa marina Maria Sole Bianco. Dalle meraviglie della Grande Barriera Corallina – in questi giorni protagonista della straordinaria riproduzione simultanea dei coralli – alle più recenti scoperte scientifiche: i suoni emessi dalla barriera, segnali di vitalità che guidano le larve verso nuove aree da ripopolare.

Un viaggio che prosegue tra le isole del Pacifico, da Bora Bora a Maupiti, fino alle “cleaning station”, dove le mante tornano per essere ripulite e rigenerarsi. In studio, Robert Peroni presenta il suo libro “I sette tramonti” e racconta la sua vita in Groenlandia, a Tasiilaq, tra ghiacciai, silenzi immensi e la profonda cultura inuit. Arrivato per una spedizione di tre mesi, ha trovato “nel respiro dei ghiacci l’eco di un nuovo inizio”, trasformando quel luogo estremo nella sua casa e nella sua missione di vita.

Il viaggio prosegue nell’immaginazione con Massimo Temporelli, fisico ed esperto di storia della scienza, che porterà il pubblico a scoprire il mondo e le tecnologie dei prossimi vent’anni, un futuro possibile fatto di innovazioni e scenari ancora da immaginare. In collegamento dall’oasi di Bahariya, in Egitto, il fotografo e filmmaker Luca Bracali mostrerà le sue straordinarie immagini del Deserto Bianco e del Deserto Nero e aprirà le porte a un viaggio intorno al mondo con il progetto fotografico “Over the Horizon”. A concludere il viaggio arriva la voce di Daria Bignardi e del suo libro “Nostra solitudine”: un attraversamento delicato di alcune sue mete – Cisgiordania, Uganda, Vietnam – per scoprire come la solitudine possa farsi rifugio, eco del mondo e occasione di ritorno a sé.