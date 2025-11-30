A “Il Posto Giusto” oggi su Rai 3 obiettivo puntato sul mondo del lavoro

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Il Posto Giusto”, obiettivo puntato sul mondo del lavoro. Conducono Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Domenica 30 novembre alle 13 su Rai 3, nuovo appuntamento con Il Posto Giusto, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

In questa puntata si scoprirà come nascono le creazioni uniche di un giovane artigiano di Orvieto, e si viaggerà sui fondali marini per scoprire come tutelare, grazie alle nuove tecnologie, il patrimonio artistico sommerso del nostro Paese.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si parlerà di prodotti italiani di eccellenza, e saranno analizzate le competenze più richieste dalle aziende, mentre Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, fornirà consigli utili per avviare una start up. Spazio anche alle storie in studio, con la psicologa e startupper Laura De Dilectis, che ha ideato una applicazione che aiuterà le donne a sentirsi più al sicuro.

E poi, la testimonianza di suor Rosamaria Falco, che ha messo la propria fede al servizio dell’ospitalità e dell’accoglienza diventando manager di una casa per ferie a Siracusa. Si continuerà a parlare di donne e di indipendenza economica con Laura Ferrari, Fondazione Studi consulenti del lavoro, che spiegherà come funziona l’Assegno di inclusione per donne vittime di violenza. Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustrerà dati e contenuti del programma GOL, Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Ad arricchire la puntata la rubrica di Antonella Boralevi che questa settimana affronterà il tema della paura, e poi il viaggio di Martina Socrate alla scoperta delle professioni del futuro. Ospiti in studio gli studenti dell’Its Academy Last di Verona, che saranno chiamati a raccontare la loro esperienza formativa e personale.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.