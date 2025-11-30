A “Check-up” oggi su Rai 1 focus sul contagio

La nuova puntata di Check-Up, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, sarà dedicata al tema del “contagio”. L’appuntamento è per domenica 30 novembre alle 9.15 su Rai 1.

Manipolare e conservare correttamente gli alimenti è fondamentale per ridurre il rischio di contaminazioni da batteri, virus e parassiti, prevenendo così intossicazioni e malattie. Su questi aspetti interverrà la Dott.ssa Maria Caramelli, dell’Istituto Zooprofilattico di Torino, che spiegherà le buone pratiche quotidiane per garantire una corretta sicurezza alimentare.

Il Prof. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCSS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, parlerà dell’influenza, analizzando l’andamento previsto della stagione influenzale e le possibili varianti virali in circolazione. Seguirà il contributo del Prof. Sergio Harari, pneumologo e docente all’Università degli Studi di Milano, che mostrerà come si manifesta e come evolve una polmonite. Il Prof. Steven Nisticò, Professore Ordinario di Dermatologia presso il Policlinico Umberto I di Roma, si soffermerà sulle infezioni della pelle, chiarendo che cosa sono e come possono essere classificate.

Il Prof. Massimo Ciccozzi, Ordinario di Epidemiologia all’Università Campus Bio-Medico di Roma, dedicherà il suo intervento alla mononucleosi, nota anche come “malattia del bacio”, descrivendone le caratteristiche, i sintomi e le possibili complicanze. Spazio anche alla psiche con la Prof.ssa Anna Maria Giannini, Ordinario di Psicologia alla Sapienza Università di Roma, che approfondirà il fenomeno del contagio comportamentale, spiegando quanto e come i comportamenti delle persone che ci circondano influenzano i nostri. In chiusura di puntata, la Dott.ssa Mirene Anna Luciani, medico di medicina generale della Fondazione Nusa, farà chiarezza su alcuni termini della medicina che spesso vengono fraintesi.

