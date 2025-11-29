Su Rai 3 “Indovina chi viene a cena con la puntata “Partigiani custodi”

Mangiare è un atto politico: stasera in prima serata su Rai 3 Rai 3 “Indovina chi viene a cena con la puntata “Partigiani custodi”

Sabato 29 novembre 2025 alle 21:25 su Rai 3 Sabrina Giannini e la sua squadra con “Indovina chi viene a cena” esplorano i temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili.

L’agricoltura libera di contadini custodi ed eroici. Mangiare è un atto politico: quali interessi ruotano intorno ai semi brevettati? E chi sono i “partigiani dei semi”? Queste alcune delle domande al centro della nuova puntata intitolata “Partigiani custodi”.