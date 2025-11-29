Su Rai 2 arriva la SWAT con “Un brutto sentiero” e “Il Galeone”

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Un brutto sentiero” e “Il Galeone”: la trama
Sabato 29 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.
Nell’episodio “Un brutto sentiero”, Gamble e Powell partono per un fine settimana di trekking, ma s’imbattono in una coltivazione illegale di marijuana in cui lavorano come schiave delle ragazze cinesi. Intanto, Hondo è alle prese con il problematico cugino Andre.
Nell’episodio “Il Galeone”, uomini armati fanno irruzione in un museo per rubare un prezioso tesoro. Quattro persone vengono uccise, i rapinatori riescono a fuggire con il bottino, ma il tesoro ha diversi pretendenti, tra cui due governi.