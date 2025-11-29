Stasera su Rai 1 la nuova puntata di Ballando con le stelle

Sabato 15 novembre 2025 alle 21:30 nuova puntata per “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre dal campione olimpico Massimiliano Rosolino

Sabato 29 novembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 Milly Carlucci conduce la ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show in cui 12 personaggi vip apprendono l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

Durante la nona puntata in Sala delle Stelle si respirava un’atmosfera a dir poco frizzante. I bonus conquistati da Paolo Belli, Barbara D’Urso e Fabio Magnini nella prova emozionale hanno creato incertezza e nervosismo negli altri concorrenti in vista dello spareggio finale. Fabio Fognini, in particolare, ha decisamene dominato la scena con la sua irrefrenabile energia