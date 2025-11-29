Oroscopo di oggi, sabato 29 novembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, sabato 29 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Se stai cercando da tempo un cambiamento, questo è il periodo giusto per valutare nuove proposte. Giornata importante per l’amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Fai attenzione a non vivere in maniera conflittuale un incontro, la giornata nel complesso è interessante. Potresti dare un ultimatum a chi sfugge alcune richieste.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non è facile ritrovare serenità perché in questi giorni sei molto stanco, troppe cose da fare. Decisioni per una vendita o un acquisto, in questo periodo devi sistemare qualche conto in sospeso con il passato.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Costruttivi i nuovi rapporti di collaborazione, riservano facilitazioni che non credevi possibili. Non si può certo negare che sei uno dei segni più in vista oggi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Hai voglia di sognare, fai affidamento alle intuizioni nel lavoro e negli affari. Il discorso amore è in recupero per chi cerca bene.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Capisco che tu vorresti avere soluzioni immediate, ma per ora non ci sono referenti oppure non è possibile ottenere quello che vuoi veramente: più che lottare ora devi temporeggiare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Chi ha un buon progetto non deve lasciarlo, è il momento giusto per credere nelle proprie capacità. In amore può tornare una grande passione, gli incontri sono positivi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non va come vorresti, qualche dispetto sul lavoro, devi ridimensionare una collaborazione. Attenzione a terzi incomodi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata con uno stato di serenità. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore, o vuoi tentare un approccio, allora fallo subito!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le situazioni che nascono oggi sono favorite, ma questa sera c’è come un calo di energia. Una buona intesa in amore, ma attenzione al denaro.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ottima giornata da protagonista, se hai un ruolo di comando o comunque devi decidere cose importanti, è il momento giusto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata d’insofferenza oppure semplicemente di attesa. La tua disponibilità non è eccezionale e quindi sarebbe il caso di evitare scontri diretti con persone che possono infastidire.