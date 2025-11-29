Oroscopo di oggi, sabato 29 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 29 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se stai cercando da tempo un cambiamento, questo è il periodo giusto per valutare nuove proposte. Giornata importante per l’amore.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Fai attenzione a non vivere in maniera conflittuale un incontro, la giornata nel complesso è interessante. Potresti dare un ultimatum a chi sfugge alcune richieste.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non è facile ritrovare serenità perché in questi giorni sei molto stanco, troppe cose da fare. Decisioni per una vendita o un acquisto, in questo periodo devi sistemare qualche conto in sospeso con il passato.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Costruttivi i nuovi rapporti di collaborazione, riservano facilitazioni che non credevi possibili. Non si può certo negare che sei uno dei segni più in vista oggi.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Hai voglia di sognare, fai affidamento alle intuizioni nel lavoro e negli affari. Il discorso amore è in recupero per chi cerca bene.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Capisco che tu vorresti avere soluzioni immediate, ma per ora non ci sono referenti oppure non è possibile ottenere quello che vuoi veramente: più che lottare ora devi temporeggiare.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Chi ha un buon progetto non deve lasciarlo, è il momento giusto per credere nelle proprie capacità. In amore può tornare una grande passione, gli incontri sono positivi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non va come vorresti, qualche dispetto sul lavoro, devi ridimensionare una collaborazione. Attenzione a terzi incomodi.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata con uno stato di serenità. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore, o vuoi tentare un approccio, allora fallo subito!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Le situazioni che nascono oggi sono favorite, ma questa sera c’è come un calo di energia. Una buona intesa in amore, ma attenzione al denaro.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ottima giornata da protagonista, se hai un ruolo di comando o comunque devi decidere cose importanti, è il momento giusto.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata d’insofferenza oppure semplicemente di attesa. La tua disponibilità non è eccezionale e quindi sarebbe il caso di evitare scontri diretti con persone che possono infastidire.