Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia

Novità a Striscia La Notizia, gli storici inviati Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il tg satirico. I due scelgono Instagram per annunciare l’addio al programma

Il ritorno in tv di Striscia La Notizia a gennaio sarà orfano di due inviati storici. Su Instagram, nella stessa giornata, Max Laudadio e Stefania Petyx hanno annunciato che lasceranno il tg satirico per dedicarsi a nuove avventure professionali.

Si apre una nuova fase per i due protagonisti di tanti servizi. Laudadio ha esordito a Striscia nel 2003, Petyx – sempre in compagnia del suo bassotto – è, invece, arrivata nel 2004. Da allora entrambi sono diventati figure amatissime del programma.

MAX LAUDADIO: “ARRIVA IL MOMENTO IN CUI SENTI CHE È GIUSTO FARE UN PASSO NUOVO”

Con un post sui propri profili personali, i due inviati hanno comunicato l’addio. “Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia”, scrive Laudadio. “È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista. Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce”, aggiunge ripercorrendo i suoi anni nel programma.

“Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale. Non porto via nulla. Porto tutto con me”, il commento finale. E anticipa: “Nei prossimi giorni vi racconterò il progetto a cui sto lavorando e che desidero condividere con voi. Grazie, davvero”.

STEFANIA PETYX: “SENTO CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DI INIZIARE UNA NUOVA FASE”

“Grazie Striscia per questi meravigliosi 21 anni!! Sarete sempre la mia squadra del cuore“, esordisce, invece, Petyx che è stata la voce di tante storie riguardanti Palermo e la Sicilia, essendo nata nel capoluogo siculo.

“È stata una parte fondamentale della mia vita: un luogo dove le storie entravano ogni giorno nella mia casa e nel mio cuore”, scrive ancora Stefania. “Ho cercato di dar voce a chi non veniva ascoltato, di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri”, racconta. “Questa esperienza- prosegue- mi ha cambiata profondamente, ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione. La stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò”.

Petyx, infine, ringrazia “chi mi ha seguito, sostenuto e scritto, abbracciato nei momenti più difficili”. Anche lei anticipa: “Ci ritroviamo presto con nuovi progetti!”.

