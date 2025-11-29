Linea Verde Sentieri su Rai 1 oggi è nella Marca Trevigiana

A Linea Verde Sentieri oggi su Rai 1 Giulia Capocchi e Lino Zani accompagnano gli spettatori alla scoperta della Marca Trevigiana

Sabato 29 novembre 2025 alle 11:25 su Rai 1 Giulia Capocchi e Lino Zani accompagnano gli spettatori alla scoperta della Marca Trevigiana attraverso un percorso che intreccia città, natura e tradizioni. Dai canali eleganti di Treviso alle grotte scolpite dal tempo, fino ai sentieri tra vigneti e colline, il cammino racconta una terra che vive di storia, paesaggi e creatività. L’incontro con sportivi, artigiani e custodi del territorio dà voce a un’identità autentica, fatta di passione, lavoro e memoria. Un viaggio semplice e sincero, che restituisce la bellezza quotidiana di un territorio unico.