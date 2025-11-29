Linea Verde Italia su Rai 1 oggi fa tappa a Verona

Sabato 29 novembre 2025 su Rai 1 torna Linea Verde Italia. La destinazione di questa settimana è Verona, dal 2000 patrimonio Mondiale dell’Umanità

Sabato 29 novembre 2025 su Rai 1 torna Linea Verde Italia. La destinazione di questa settimana è Verona, dal 2000 patrimonio Mondiale dell’Umanità e nota patria di Romeo e Giulietta, città di storia, cultura, architettura, arte e musica. Raccontiamo il territorio con un viaggio tra acqua, pietra e natura, dove passato e futuro si incontrano in un intreccio di colori, storie ed emozioni. Verona ci accoglie rivelando tutte le sue sfumature in un itinerario vivo e avvincente, dove passato, creatività e natura dialogano in armonia e ci invitano a guardare la città con occhi nuovi.