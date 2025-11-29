La casa di Domenico Modugno a Lampedusa sarà acquisita dalla regione Sicilia

La Regione Siciliana acquisirà la casa di Domenico Modugno a Lampedusa: si trova nei pressi della famosa spiaggia dei Conigli
La Regione Siciliana vuole acquistare la casa che fu di Domenico Modugno a Lampedusa, nei pressi della famosa spiaggia dei Conigli, per farne un Centro per la biodiversità del Mediterraneo. Il progetto rientra nell’ambito di uno dei cinque finanziamenti ottenuti dall’assessorato regionale all’Ambiente, guidato da Giusi Savarino, che ha firmato un accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri. In base a questa intesa la Regione otterrà 13,3 milioni di euro per progetti di ripristino ambientale in cinque aree protette della Sicilia.
Uno di questi finanziamenti riguarda la Riserva naturale Isola di Lampedusa: previste la riqualificazione naturalistica della costa meridionale dell’isola, la ricostituzione della vegetazione naturale, l’acquisizione e la valorizzazione dell’ex casa di Modugno “per realizzarvi – spiega una nota della Regione – il Centro per la conservazione e la fruizione della biodiversità insulare del Mediterraneo”.