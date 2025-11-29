“Incensurato, provata disonestà, carriera assicurata, cercasi” su Rai Storia: la trama del film

Stasera su Rai Storia il film “Incensurato, provata disonestà, carriera assicurata, cercasi” con Gastone Moschin, Nanni Loy, Gisela Hahn: la trama

Il film di Marcello Baldi “Incensurato, provata disonestà, carriera assicurata, cercasi”, in onda sabato 29 novembre 2025 alle 21.10 su Rai Storia. Nel cast, Gastone Moschin, Nanni Loy, Gisela Hahn.

Giuseppe Zaccherin, comunista che vive di espedienti e imbrogli, separato dalla moglie e con un’amante, si ritrova per errore iscritto nelle liste della Democrazia Cristiana. Convinto a candidarsi sia dai compagni di partito sia dagli avversari, che lo ritengono innocuo, sorprende tutti venendo eletto dai cittadini, i quali vedono in lui una figura diversa dalla classe politica tradizionale