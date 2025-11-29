Il film “Legacy of Lies – Gioco d’inganni” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “Legacy of Lies – Gioco d’inganni”, film girato nel Regno Unito che ha ricevuto elogi per le sue sequenze d’azione e la tensione narrativa: la trama

Scott Adkins interpreta Martin Baxter, mentre Anna Butkevich è Sasha nel film “Legacy of Lies – Gioco d’inganni” che Rai 4 propone sabato 29 novembre 2025 alle 21:20.

Un ex agente dell’MI6, Martin Baxter, viene tirato fuori dal suo ritiro forzato quando una giornalista ucraina, Sasha, gli chiede aiuto per risolvere un vecchio caso. Tuttavia, accettare questa richiesta lo mette nei guai con i servizi segreti britannici e russi. Con la sua figlia rapita dal KGB e solo 24 ore per consegnare i file segreti che potrebbero salvare tutti, Martin deve affrontare i suoi demoni passati e le minacce presenti per proteggere ciò che gli è più caro.