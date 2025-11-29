Il film di guerra “Forza 10 da Navarone” stasera su Rai Movie: la trama

Tratto dal romanzo di Alistair MacLean, il film di guerra “Forza 10 da Navarone” stasera su Rai Movie: ecco la trama
Seguito di “I cannoni di Navarone” del 1961, con protagonisti Robert Shaw e Harrison Ford, “Forza 10 da Navarone” è il film di guerra proposto da Rai Movie sabato 29 novembre 2025 alle 21:20.
Nel 1943, lo Stato Maggiore britannico invia in Jugoslavia un plotone di uomini tra i quali il maggiore Mallory e il sergente Miller, con l’obiettivo di individuare ed eliminare il capitano Lescovar, alias Nicolaj. Oltre a fermare il temibile agente tedesco, i soldati “Forza 10” guidati dal colonnello Barnsby, devono impedire l’avanzata dei carrarmati crucchi, evitando che prendano il controllo della Jugoslavia meridionale. Ce la faranno?