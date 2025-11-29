Dominium Abyssi è il nuovo singolo del musicista italiano Holy Mantra

Obscure Agency annuncia l’uscita di Dominium Abyssi, il nuovo singolo del musicista italiano Holy Mantra, disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Obscure Agency annuncia l’uscita di Dominium Abyssi, il nuovo singolo del musicista italiano Holy Mantra, disponibile dal 22 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il primo demo autoprodotto Re-spiritual, Holy Mantra (alias Simone Castellani) apre un nuovo capitolo della sua ricerca musicale con un brano che spinge verso il basso, sia nel suono che nella visione. Dominium Abyssi è una traccia doom/prog costruita su chitarre a tonalità estremamente basse, orchestrazioni cupe e passaggi atmosferici che evocano un senso di discesa interiore. Una meditazione sulla profondità, sul peso, sul crollo necessario prima di una ricostruzione.

Scritto, registrato e prodotto interamente in autonomia, il brano anticipa il primo album ufficiale attualmente in lavorazione, che vedrà l’incontro tra elementi death, black, thrash e stoner/post-metal. Le influenze di Holy Mantra spaziano da Tool a Meshuggah, da Mastodon a Sepultura, ma il risultato ha una voce personale, che rifiuta le etichette e lavora per densità emotiva.

Per il lancio, Obscure Agency ha ideato una campagna di posizionamento mirata all’underground metal europeo, con contenuti visuali, attivazioni stampa e pitching verso magazine specializzati.

Con Dominium Abyssi, Holy Mantra consolida un’identità sonora cupa e stratificata, e definisce una traiettoria chiara per il suo progetto solista: senza compromessi, senza estetica superflua, solo materia viva e suono.