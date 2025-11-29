Coppia trovata morta in casa a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia di 60enni conviventi è stata trovata morta nella loro casa di Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve (Perugia): indagano i Carabinieri

Tragedia a Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un amico dell’uomo, c’è anche quella che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Entrambe le vittime avevano sui 60 anni e vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana. Erano conviventi, ed entrambi avevano avuto precedenti matrimoni.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo, un ex ufficiale delle forze armate ora in pensione, avrebbe avvisato una persona residente fuori regione, la quale ha poi dato l’allarme ai carabinieri, di voler compiere un gesto folle.

I militari si sono precipitati sul posto e ad aprire la porta di casa è stato il figlio della donna, che non era nell’abitazione quando è avvenuto il femminicidio della madre e poi il successivo suicidio dell’uomo. Quindi è stata fatta la scoperta dei corpi.