Comtel lancia nuova soluzione tecnologica 100% italiana di cybersecurity. Cyber Sapper fornisce una visibilità completa degli asset potenzialmente esposti a rischi, segnala anomalie e vulnerabilità, analizza h24 i rischi

Il Gruppo Comtel rafforza la propria presenza sul mercato della cybersecurity, lanciando il nuovo prodotto Cyber Sapper: strumento basato su piattaforma SaaS 100% italiana, garantendo in questo modo sicurezza e affidabilità ai dati di aziende e istituzioni.

Cyber Sapper fornisce, infatti, una visibilità completa degli asset potenzialmente esposti a rischi, segnala in real time anomalie e vulnerabilità, analizza h24 i rischi (scandagliando anche l’universo del deep e dark web attraverso appositi algoritmi), fornisce reportistica dedicata ai clienti o piani di recovery. Una piattaforma di difesa informatica progettata attraverso i più evoluti sistemi di Intelligenza Artificiale, in grado di configurare e simulare migliaia di attacchi mirati.

“Continuiamo ad investire ed ampliare il nostro business, offrendo soluzioni sempre più complete e all’avanguardia ai nostri clienti. Cyber Sapper rappresenta un importante salto tecnologico nel mondo della cybersecurity, garantendo protezione a player pubblici e privati, attraverso una piattaforma completamente made in Italy. Simili investimenti apportano benefici anche alla marginalità economica della società” dichiara Fabio Maria Lazzerini, CEO di Comtel.

Uno strumento di cybersicurezza che si struttura in tre differenti moduli di indagine che coprono l’intero ciclo della difesa preventiva: SCOUT (esegue un’analisi estesa della superficie d’attacco aziendale sia interna che esterna e delle vulnerabilità presenti), RECON (approfondisce la conoscenza dell’esposizione digitale e dei potenziali dati compromessi, attraverso fonti OSINT e Dark Web e underground marketplace correlandoli in insights chiari), STRIKE (valuta la resilienza dell’organizzazione simulando attacchi reali tramite tecniche di Penetration Test e Adversary Simulation).