Vard Electro sigla un accordo con Aker QRILL Company

Vard Electro annuncia di aver firmato un accordo di servizio (SLA) triennale con Aker QRILL Company, leader mondiale nella pesca sostenibile del krill. Il contratto riguarda una flotta di quattro navi per la pesca del krill e due navi cargo, garantendo un servizio e un supporto affidabili in tutte le loro attività.

Un elemento centrale dell’accordo è la copertura dei ricambi per l’intera flotta, che garantisce un accesso tempestivo ai componenti critici e una consegna flessibile in tutte le aree operative. Questo quadro rafforza i tempi di attività e la pianificazione operativa di tutte le navi dell’azienda, indipendentemente da dove operino.

L’SLA include anche la manutenzione preventiva annuale, il supporto tecnico e la formazione dell’equipaggio per l’Antarctic Endurance, una nave all’avanguardia per la pesca del krill consegnata da VARD nel 2019 e dotata di un pacchetto SeaQ completo che comprende sistemi di plancia, automazione, alimentazione e comunicazione. Operativa tutto l’anno nelle condizioni estreme dell’Oceano Antartico, la nave si affida a prestazioni di sistema ininterrotte. La formazione garantisce che l’equipaggio sia in grado di eseguire sostituzioni essenziali durante lunghe missioni, riducendo al minimo i tempi di fermo e garantendo la continuità operativa.