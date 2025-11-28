Stasera su Rai 4 “7500”, un thriller ad alta quota: la trama

Un film che prende spunto dal codice utilizzato dalle torri di controllo per segnalare un dirottamento: è l’adrenalinico “7500”, in onda venerdì 28 novembre alle 21.20 su Rai 4. Il pilota di aerei Tobias decolla con l’Airbus A319 che da Berlino condurrà i passeggeri a Parigi. Un volo di routine. Ma quando raggiunge la quota, un gruppo di terroristi si alza dalle proprie poltrone minacciando di dirottare l’aereo. Tobias, insieme al suo co-pilota Michael, dovrà fare di tutto per tenere fuori dalla cabina di pilotaggio i criminali.

Diretto dal regista tedesco Patrick Vollrath, “7500” appartiene a quel filone di film ambientati in tempo reale in un’unica location, in questo caso la cabina di pilotaggio di un aereo di linea, che diventa un fortino inespugnabile e ambitissimo dai terroristi. Il confronto finale tra i pilota, uomo comune in una situazione eccezionale, e il dirottatore dispiega con grande equilibrio e pathos le rispettive ragioni dei personaggi in gioco. Nel ruolo del protagonista c’è Joseph Gordon-Levitt.