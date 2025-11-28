Oroscopo di oggi, venerdì 28 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 28 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Stimolata dal Sole, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, riesce a risolvere un problema di comunicazione. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere subito in pratica.
Toro
Qualcosa in campo pratico non riesce come vorremmo o forse come gli altri si aspettano da noi. Accettiamo l’imperfezione e perdoniamoci gli errori. Nella positività di questo ritmo, il malumore stona. Evitiamo di impuntarci su questioni di poco conto.
Gemelli
Bella giornata, grazie al trigono della Luna che ci aiuta a concludere in fretta i nostri impegni, per dedicarci a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o un evento. Viaggi, affari.
Cancro
Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare le nostre esigenze. Venere suggerisce di variare l’alimentazione. Conduciamo eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano.
Leone
La Luna è all’opposizione, ma il Sole la rende una nostra alleata. Fissiamo dei chiari confini, per arginare chi approfitta della nostra generosità. I progetti sono definiti, nessuno se lo vogliamo può confonderci le idee. Sappiamo dove andare.
Vergine
Non ci manca lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siamo abili, possiamo farcela. Decidiamo come agire, senza fretta. Idee, suggerimenti e intuizioni sono a nostra disposizione. Lasciamo da parte le battaglie, pensiamo a noi.
Bilancia
Che guizzo d’entusiasmo, con la Luna in Acquario. Abbiamo davanti a noi prospettive ricche di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera professionale e sentimentale, grazie a una buona miscela di energia e tolleranza.
Scorpione
Possiamo usufruire di un discreto senso pratico. Ciò ci consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muoverci in tempo. Freniamo i brutti pensieri e concentriamoci sui nostri compiti odierni. L’attività ci regala soddisfazioni.
Sagittario
Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze da non perdere ed elogi inaspettati che ci riempiono di entusiasmo. Martedì ispirato a una maggiore libertà di pensiero e d’azione. Stato d’animo leggero e fiducioso nel prossimo.
Capricorno
Cerchiamo di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a noi. Allegra e movimentata la vita sociale. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato.
Acquario
Prendono finalmente il via opportunità di riuscita nel lavoro. Variazioni di tutto rispetto che ci assicurano gratificazioni e serenità. L’amore è felice per chi di noi è libero, più controverso per le coppie: conquistiamo l’armonia con la dolcezza.
Pesci
La carriera guadagna punti, siamo abili e convincenti e le belle opportunità sono a portata di mano. Facciamo i nostri passi. Qualcuno fra noi cuori solitari potrebbe ritrovarsi tra due fuochi e non sapere cosa fare, rimandiamo ogni decisione.