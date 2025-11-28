Nuovi Eroi su Rai 3 presenta la storia di Tommaso Caligari

Tommaso Cagliari ha un talento scientifico e tecnologico che gli ha permesso di conquistare importanti riconoscimenti anche oltre i confini nazionali, eccellendo fin da giovanissimo in concorsi europei e statunitensi. È lui il protagonista di “Nuovi Eroi” – il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale – in onda venerdì 28 novembre alle 20.15 su Rai 3, con la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Profondamente segnato dalle sofferenze del nonno, a soli 17 anni, Tommaso ha ideato un dispositivo di intelligenza artificiale che può consentire la diagnosi precoce del morbo di Parkinson. Il suo grande ingegno votato alla cura degli altri non è passato inosservato e gli è valso la nomina ad Alfiere della Repubblica Italiana.